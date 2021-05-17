新冠肺炎台灣本土疫情持續延燒，連兩日新增386例本土病例後，今（17日）又暴增333例本土確診病例，重挫民進黨聲望。港媒觀察，衛福部長陳時中從此摔落神壇，而新北市長侯友宜和台北市長柯文哲則成為台灣人民現在安定人心的指標。

新冠肺炎台灣疫情延燒，雙北各出現數起本土案例，柯文哲12日召開疫情因應記者會，表示這是最嚴重的一次，因此防疫要進入準第三階段；而侯友宜當日也先開第一槍，宣布8大行業全數暫停營業，也做好封城準備，當時兩人的提議都遭到民進黨的抨擊。

綠委蘇巧慧13日在立法院質詢上暗批，有些地方提出封城方案和禁足的政策，造成賣場泡麵被搶購等現象，當時衛福部長陳時中還點頭稱是。而在台北萬華14日疫情嚴重爆發後，陳時中當時在記者會上首度表示，茶藝館是這起防疫的破口，遭外界質疑陳想帶風向轉嫁防疫破口的壓力給柯文哲，

對此，港媒《中評網》今（17日）表示，隨著疫情足跡擴散到中南部，台灣社會對民進黨形象已大打折扣，柯文哲和侯友宜已成為安定人心的指標，陳時中則是徹底摔落神壇，現在連南部綠營縣市首長，都要參考雙北市長的政策來做為參考指標，當雙北升級為三級警戒時，高雄市長陳其邁15日也跟進，將高雄升級為「準三級防疫」。

(中時新聞網)