台南市長黃偉哲視察永華市政中心民眾戶外洽公情形。（洪榮志攝）

台南市進入準三級警戒，市府永華、民治市政中心從17日起也實施戶外洽公，並設置物流外送專用區等管制措施，希望降低民眾非必要的接觸風險，全面防堵疫情。實施首日洽公民眾人數雖然不多，但一般反映良好，對管制民眾進入市府的措施，多數也都予以支持。

市長黃偉哲17日前往永華市政中心視察民眾洽公集中區運作情形時表示，市府為防止疫情升溫帶來的疑慮，去年曾辦理辦公區外洽公，希望藉著戶外洽公讓民眾有比較大的方便，也將與民眾接觸的局處聚集到戶外，避免造成辦公區的淪陷。

鑑於雙北疫情已經十分嚴峻，昨天也陸續看到許多北部人紛紛南漂，南市府秉持著同船一命，先做好自己的防範，採取分艙分流管制，防疫措施更加升級，希望在確保公務運作時，還能秉持服務市民的原則，做好風險管理，保護市民。

市府秘書處指出，台南市已經進入準三級防疫警戒，為確保公務正常運作，服務市民不中斷，將各局處對外的服務櫃台，統一集中於特定地區。其中，永華市政中心洽公處設在二樓迴廊，設有經發局、工務局、都發局、交通局、民政局、社會局、教育局、勞工局、農業局、消保等12個櫃台；民治市政中心洽公處設在行政大樓前平台，設有經發局、教育局、民政局、工務局、勞工局等7個櫃台，統一受理民眾申辦文件或諮詢。

(中時 )