游書庭(左)和謝毅宏難得走紅毯，中為黃小柔。（奢華寶貝提供）

艾迪昇藝人謝毅宏、游書庭日前獻出第一次，參與人生首次時尚活動，出席「微風之夜」，謝毅宏在時尚場，卻不自覺飄出綜藝魂，被主持人黃子佼狂虧。謝毅宏走完紅毯受訪時對黃子佼說：「今天我有個任務，替姨丈羅時豐問候佼哥。」邊說還邊模仿起羅時豐，黃子佼見狀拋哏要他來一段「斯斯」，只見謝毅宏兩腿微蹲開始唱起「感冒用斯斯」，黃子佼大笑：「人帥帥的怎會有綜藝fu。」

活動當天氣溫飆升，謝毅宏、游書庭穿上全套西裝，早已熱得全身冒汗，2人異口同聲「愛美除了不能怕流鼻水，也不能怕全身汗水」，對熱到連臉都在滴汗的黃子佼，更是大表佩服。2人對如夢似幻的場景、精品嘖嘖稱奇。游書庭到了現場，從側門小縫向外望去，看見滿滿的人群，驚呼：「我感覺台灣的經濟有救了，大家都大包小包。」2人說之前都只有出席粉絲見面會，第一次參與時尚盛宴，抱持著看到大明星的心情，十足小粉絲心態。

活動結束後，2人在休息室換回原本便裝，游書庭笑說：「好像夢一場，有點像灰姑娘一樣，午夜一到就夢醒。」2人「打回原形」離開時，被門口粉絲一眼認出，圍上去要簽名，稱讚他倆在YT上的表現，2人笑虧自己「素顏也能被認出，就代表我們表裡如一啦」！2人雖都自嘲沒有時尚敏銳度，但經過這次洗禮，謝毅宏表示：「偶爾和時尚接軌，給粉絲不同面向的謝毅宏，蠻好的。」游書庭則對接下來要拍的服飾、內褲廣告，更有信心。

(中時 )