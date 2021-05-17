宣捷幹細胞（4724）17日與臺北醫學大學及其細胞治療與再生醫學研究中心教授黃彥華，共同簽署「臨床等級之CIK 2.0體外培養擴增技術方法」技術授權合約。這是宣捷幹細胞首次跨足免疫細胞治療領域，未來將有利於擴充細胞治療產品線。

細胞治療已成為全球生技醫療產業的新顯學，宣捷幹細胞在取得此技術後，將可跨足免疫細胞治療領域，擴充細胞治療產品線，強化市場競爭力，未來可與各醫院合作申請特管辦法，將此技術應用於癌症治療。

宣捷幹細胞董事長宣昶有表示，國際上再生醫療與細胞治療相關臨床試驗與產品日趨成熟，其中關鍵核心為幹細胞，不僅可以利用幹細胞進行細胞治療以修復受損細胞、組織與器官，也能夠運用幹細胞進行新藥開發。宣捷幹細胞以細胞激素激活殺手細胞（Cytokine-induced killer cell, CIK）細胞產品建置細胞治療流程，在特管法的規範許可下，規劃自體CIK免疫細胞針對癌症的治療，藉此服務標準治療無效的病患，為病患帶來更多治療機會。

(工商 )