全台防疫警戒持續升級，雙北宣布高中以下全面停課，民眾待在家中時間變長，myVideo上周末觀影人數飆出新高，與前一周相比成長近2成，總觀看時數更飆升超過3成，其中又以手機APP成長最為明顯。

全民防疫，越來越多民眾自主性待在家中，台灣大哥大17日宣布，提供30日myVideo 「豪華月租」免費看，內容包括強檔電影、金馬好片《親愛的房客》、熱播影集《火神的眼淚》，與人氣動漫、兒童影片等，另外更精選《星際大戰》系列、《可可夜總會》、《腦筋急轉彎》等「防疫片單」提供限量序號兌換即可觀看。

此外， myVideo兒童館提供美語學習及自然科學等內容，讓小朋友居家「停課不停學」，全民攜手度過防疫的關鍵時刻。

台灣大哥大推出30日的myVideo「豪華月租」免費看，myVideo會員只要到官網或APP的「序號兌換」區，輸入專屬序號「myVideoWithU」，就可以享有30天免費觀看「豪華月租」區的所有影片。

近期myVideo推出許多優質內容，電影類包括全新上架知名好萊塢電影《哥吉拉大戰金剛》、《詐欺女王》、《細物警探》、笑料不斷的《湯姆貓與傑利鼠》電影版，與大陸奇幻冒險動作片《刺殺小說家》等強檔新片。

影劇區有近期網友討論最高、由myVideo共同投資的《火神的眼淚》4K高畫質版本，以及由王傳一、賴雅妍、謝佳見等人主演的《三隻小豬的逆襲》，陸劇《長歌行》、《上陽賦》、《贅婿》、歐美影集《逐愛》、韓劇《大發不動產》等熱門強檔。動漫類則有最新級數的人氣日本動畫《咒術迴戰》、《鬼滅之刃》、《蠟筆小新》、《進擊的巨人Final Season》、《名偵探柯南》《鬼滅之刃－鬼滅電台》、《東離劍遊紀 第三季》、《我的英雄學院 第五季》、《給不滅的你》等。

myVideo表示，精心挑選闔家觀賞的熱門電影讓民眾兌換觀看，限時兌換送完為止，包含廣受全球影迷歡迎的經典電影《星際大戰》系列，以及大人小孩都愛的《可可夜總會》、《腦筋急轉彎》、《美女與野獸》、《大英雄天團》等精彩影片，讓父母與小孩在家一同觀賞。

(工商 )