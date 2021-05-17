新北公布高危險熱區 板橋累積達94例、三重44例居次 15:212021/05/17 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北公布高危險熱區 板橋區已累績達94例、三重44例居次。（新北市新聞局提供／葉德正新北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 雙北疫情持續升溫，但新北到底哪裡是熱區，中央都未公布，新北市長侯友宜說說，民眾有知的權利，沒有理由不公布數據，目前板橋有94例、三重44、中和41、永和34、土城31、新莊29、蘆洲23，其他更詳細的會在下午5時公布，讓民眾更嚴謹落實防疫。 侯友宜說，知道數據才不會盲目打仗，未來會做斑點圖熱點，高風險地區做出來，新北哪些地方更嚴謹落實防疫，讓民眾願意配合強力執行。 新北開罰首例 西堤蘆洲集賢店未設隔板罰1.5萬遭停業 疫情嚴峻衝擊 台積電跌近2.7%市值蒸發3890億 (中時 ) #新北 #熱區 #4例 #新冠肺炎 #侯友宜 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 雙北增設快篩站 發號碼牌避群聚 04:102021/05/17 焦點要聞 直播》本土確診增333例 1周累計近800人染疫 13:562021/05/17 生活 兩日激增386人染疫 最新確診地圖曝光 3縣市一夜變色 12:342021/05/17 生活 大陸5／16新增5例本土病例 遼寧問責10餘名官員 10:172021/05/17 兩岸 門診降載 醫護強制採檢 單日本土新增206例 各縣市擬設快篩站 04:102021/05/17 焦點要聞 監院公布財產申報 鄭文燦存款增加逾千萬 侯友宜減少近6百萬 10:412021/05/17 政治 蘆洲駐五股分駐所員警染疫 警局緊急匡列接觸者 13:532021/05/17 生活 獨家》新北市1警察確診 負責巡邏等外勤業務 12:512021/05/17 生活 疫情再起 安徽、遼寧防疫升級 04:102021/05/17 全球財經 負壓病房 全國剩297床 04:102021/05/17 焦點要聞 雙北聯醫分傳住院病患染疫 04:102021/05/17 焦點要聞 生活熱門新聞 桃園公布確診足跡 內壢全聯、家樂福、937公車都上榜 - 生活 好市多塞爆唯獨這分店沒人去 2歲兒也傻眼：媽媽 人呢？ - 生活 桃園新增10確診 足跡包括爭鮮桃園店、全聯福元店 - 生活 苗栗首例確診足跡曝光 板橋吃2攤再轉戰桃園飯店 - 生活 大里豆漿伯隱匿疫情 中市府重罰30萬元 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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