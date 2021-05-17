雙北疫情持續升溫，但新北到底哪裡是熱區，中央都未公布，新北市長侯友宜說說，民眾有知的權利，沒有理由不公布數據，目前板橋有94例、三重44、中和41、永和34、土城31、新莊29、蘆洲23，其他更詳細的會在下午5時公布，讓民眾更嚴謹落實防疫。

侯友宜說，知道數據才不會盲目打仗，未來會做斑點圖熱點，高風險地區做出來，新北哪些地方更嚴謹落實防疫，讓民眾願意配合強力執行。

(中時 )