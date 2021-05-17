苗栗縣出現第1個確診案例，縣府衛生局已在後龍鎮進行全鎮大消毒。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

中央疫情指揮中心17日公布新確診案例，苗栗破蛋出現第1個確診案例，這名48歲男性，家住後龍鎮，目前苗栗縣衛生局已匡列接觸者66人，其中同住家人有9人。該名男子曾於5月11日前往新北市板橋文化街吉立餐廳及「喝桶海」餐廳用過餐，當天傍晚又轉往桃園金沙酒店，15日因身體不適曾到中國附醫新竹分院就診，16日才確診。

苗栗爆出首例確診，苗栗縣府衛生局稍公布其足跡。（圖／苗栗縣衛生局提供）

苗栗首度出現的確診案例，曾於5月11日中午，在板橋文化街吉立餐廳用餐，至下午2點又轉往板橋民生路「喝桶海」餐廳，傍晚近5時，再南下轉赴桃園金沙酒店，活動力相當強。

苗栗確診案例於5月12日上午，曾赴後龍埔頂里某工地參加開工典禮。13日一早就赴台中谷關爬山，至傍晚下山後，在當地金谷餐廳用餐。14日，確診男子都在後龍鎮活動，包括曾前往後龍家長樂接待中心、後龍玉山銀行、以及上岳、信東等2家建設公司。

個案於15日上午因身體不適赴中國附醫新竹分院就診，在醫院待了半個小時後離開，次日早上9點再赴中國附醫新竹分院診查，半個小時結束後，一度返回後龍鎮，到鎮上市場麵攤用餐，至下午接獲醫院通知確診，於17：10分回到中國附醫新竹分院入院治療。

苗栗縣政府衛生局16日晚間9時接獲新竹縣衛生局通報後，立即報告縣長徐耀昌，隨將個案安排接回苗栗某醫院負壓隔離病房就治。目前衛生局已完成初步疫調，匡列5個場所，接觸者66人，包括9名同住家人。並於17日下午2點開始，對後龍進行全鎮大消毒。

個案於15日上午因身體不適赴中國附醫新竹分院就診，在醫院待了半個小時後離開，次日早上9點再赴中國附醫新竹分院診查，半個小時結束後，一度返回後龍鎮，到鎮上市場麵攤用餐，至下午接獲醫院通知確診，於17：10分回到中國附醫新竹分院看報告，稍後確診。

(中時 )