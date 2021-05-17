澳洲政府同意直到2030年，將支付該國僅存的最後兩家煉油廠高達23億澳元（相當於18億美元），以確保這兩家岌岌可危的本地能源公司繼續營運，並確保該國的燃油安全。

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）表示，這項方案將協助Ampol Ltd 和Viva Energy Group的煉油廠能維持營運至少到2027年，並因此挽救1,250個工作。

受此消息激勵，Ampol股價一度飆漲近10%，Viva Energy大漲9%。

莫里森發布聲明表示：「這是我們確保澳洲從大流行病中復甦，以及應對未來任何危機的計畫關鍵」。

這項計畫包括向Ampol和Viva Energy分別提供1.25億澳元資金，協助兩家公司升級煉油廠，並生產超低硫汽油。兩家公司則同意在2024年底前，開始生產較乾淨的燃料，這比原定計畫提前三年趕上世界主要市場。

Viva Energy執行長Scott Wyatt表示，達成這項協議是「幫了大忙」，保住這兩大生產基地重要的量產能力，讓我們能繼續與政府密切合作，不僅就煉油業的未來，也包括整個能源業的轉型。

澳洲的四家煉油廠才剛擺脫多年來的虧損時，去年卻爆發了新冠肺炎疫情，導致燃油需求受到重創，使他們與亞洲大型煉油廠的競爭更陷苦戰。這四個煉油廠合併之日產能為46.4萬桶，遠不及亞洲最大煉油廠印度Reliance Jamnaga每日124萬桶的產量。

這場大流行病導致其他產業的供應斷鏈，引發澳洲對長期燃油安全的擔憂，並促使該國政府開始設法援助煉油產業。

不過，BP plc已經關閉在西澳州（ Western Australia）奎那那市（Kwinana）的煉油廠，而埃克森美孚也將在今年晚些時候關閉位於維多利亞州阿爾托納區（Altona）的工廠。

澳洲將僅存的兩家煉油廠Viva Energy和Ampol承諾將保持營運至少到2027年，也可選擇獲得政府援助直到2030年。

Ampol執行長Matt Halliday對此表示，政府慷慨的金援是合理的，因為這確保澳洲守住先進的製造技術和資產，而這些技術和資產最終可用於處理未來的燃料，如氫氣。

(時報資訊)