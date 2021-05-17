美股上周五收高無用，台股集中市場今日在國內疫情不斷升溫、一周累計近800人染疫之下，多頭信心潰散，電金傳哀鴻遍野，大盤指數盤中一度下探至15159.86點、重挫667.23點，所幸生醫、宅經濟、食品等防疫相關族群奮力抗空，加上外資伸出援手，且尾盤買單拉抬中信金(2891)、富邦金(2881)、台新金(2887)、台積電(2330)、聯電(2303)、友達(2409)、彩晶(6116)等權值股，終場大盤跌點收斂至473.20點、為15353.89點，總成交值降至4801.88億元。

今日外資止步連五日賣超、大舉回補買超334.1703億元，投信買超10.154億元，自營商賣超19.9272億元，三大法人買超324.39億元。技術面，5日RSI為16.18，10日RSI為23.32；9日K值為22.91，9日D值為30.95；20日乖離率為-9.24。

分析師指出，雙北市高中以下明起停課至5月28日，疫情嚴重隱憂再度引爆空發壓，台股跌勢加劇摜破半年線。目前5、10、20日等短天期均線皆呈空頭排列，還持續向下中，對多方表現不利，5月12日的低點15165.27點若是正式跌破，恐將下探年線支撐。台灣本土疫情來勢洶洶，不要隨意猜測低點。

盤面上，在疫情高漲下，外食風險大增，宅食經濟再度受到青睞，各大賣場都湧現搶購泡麵、罐頭的人潮，食品類股中，包括愛之味(1217)、聯華食(1231)、味王(1203)、宏亞(1236)今日皆攻上漲停。IC設計指標股聯發科(2454)今日股價開低走高、收高2.12%，帶動祥碩(5269)大漲7.72%，立積(4968)漲2.17%、鈺太(6679)漲4.46%，為今日相對抗跌指標族群。

分析師表示，台股瀰漫恐慌情緒，自高點下跌以來最低來到15159點，跌幅約15%，各方雖預期台灣疫情尚未到高峰，不過，在民眾配合居家行為之下，應該漸漸可控，現在國際環境沒有太大的變化，台股中的不少個股修正已達2~3成，殖利率水準回升至5%以上，將吸引長線資金進場，有助台股下檔支撐。不過，短線操作上建議不宜追高，可靜待量縮拉回後再布局。

(時報資訊)