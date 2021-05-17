新冠肺炎確診激增嚇壞投資人，台股指數重挫收低創逾3個月新低！台灣本土新冠肺炎疫情一發不可收拾，上周六至今天本土確診病例頻創新高，雙北升至3級警戒，讓今天台股一開盤就跳空重挫，早盤一度大跌逾550點。

原本市場以為，今天台股可望上演利空出盡開低收高，因此吸引搶跌深反彈買盤進場，聯發科(2454)、祥碩(5269)、AES-KY(6781)及矽力-KY(6415)股價自盤中一路逆勢撐到收高，股王-大立光(3008)也力守平盤，疫情相關受惠的網購、防疫及生技個股今天則是紅光滿面，富邦媒(8454)及網家(8044)、恆大(1325)、康那香(9919)、高端疫苗(6547)及國光生(4142)等高掛漲停，不過，中場過後，雙北市長宣布學校全面停課，再度引爆恐慌性賣壓，台股指數急轉直下，一度大跌667.23點，再創波段新低，籌碼凌亂的航運、鋼鐵、電纜、原物料股跌勢難止，第一銅(2009)、官田鋼(2017)、中鴻(2014)、長榮(2603)、陽明(2609)、晶豪科(3006)、萬泰科(6190)及貿聯-KY(3665)等過去的強勢股均以跌停作收，終場加權股價指數約15353.89點，下跌473.2點，成交量約4801.87億元；OTC指數為181.11點，下跌5.94點，成交量約795.71億元。

今天盤中上市各類股以百貨類股表現最佳，上漲0.73%，其次是生醫類股及網通類股，分別下跌1.16%及1.41%，表現較差者為玻璃類股、鋼鐵類股及運輸類股，其中玻璃類股下跌9.67%，鋼鐵類股下跌8.97%，運輸類股下跌8.13%；上櫃部分，表現最佳為遊戲類股，上漲8.1%，表現最差為光電類股，下跌7.81%。

就技術面來看，今天台股在周六及周日確診病例激增影響，指數跳空開低，盤中一度大跌667.23點，下探15159.86點，所幸護盤之手現身，終場下跌473.2點，以15353.89點作收，守住15300點；上周台股受到本土病例激增的利空衝擊，引發投資人集體拋售股票，直接摜破16000點整數關卡，並失守10日、月、季線等短天期均線，今天更因指數持續下挫收低，失守半年線，目前除半年線、年線外，短天期均線已全數下彎，且成交量沒有萎縮，加上疫情何時降溫仍待觀察，指數有持續走弱疑慮，當前股市尚未出現落底回穩的訊號，短線不宜冒進。

復華台灣好收益基金經理人沈萬鈞表示，上周台股反映本土疫情升溫，跌幅多於國際股市且融資減少，預期本周大盤指數可能因疫情變動測試底部，並在年線與半年線間震盪整理，由於目前疫情仍持續升高，目前先觀察新增確診人數是否出現轉折向下，才有利台股重啟漲勢。就產業面觀察，首當其衝為非生活必需品的內需服務類股，但服務業及內需股占台股權值不到三成，以外銷、全球需求為主的科技及傳產成長股，則因外需市場持續回溫，較不受影響，加上疫情加速數位轉型，半導體等電子科技產業成長趨勢不變，使台灣廠商受惠，短期股價受市場投資信心影響而下跌後，建議可逢低分批布局。

台新高股息平衡基金經理人劉宇衡表示，受到疫情擴散及美國科技股重挫衝擊，台股今日開盤再度重挫逾500點，但就基本面分析，台股獲利持 續上修，參考外資Morgan Stanley推估台灣股市獲利成長數字，2021增長性再由18%上修至21%，在科技產業方面，半導體IC設計受惠轉單及漲價，2021年獲利成長性上修至54%，綜觀而言，而整體台灣產業獲利上修寬度增加，產業成長性高達26%顯示產業復甦仍在加速及擴散中。以2020年第四季起漲點12100來看，回測目標正在於15,600點區間，目前修正接近跌幅滿足，由於台股主軸之科技產業仍將持續受惠全球經濟回升，本次通膨風險為需求引導之良性、而非惡性，故目前是掌握台股後勢之良好進場點。

劉宇衡指出，6-7月份台股逐步進入2020年度配息宣告適用，具高股息題材之個股相對具表現空間，因此，操作上，建議以長期配息穩定為主要核心持股方向，並搭配一些股息殖利率在市場均值之上且有高度成長之標的，就目前看來，半導體、汽車零組件相關等股息殖利率相對突出，可列為持股主軸，另外，部分低基期、高配息率之傳產相關族群亦可留意。

(時報資訊)