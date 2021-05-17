國泰金(2882)今天召開線上法說會，公布2020年隱含價值，由於淨值及有效契約價值提升，子公司國壽隱含價值（EV）首度破兆元，達到1兆1140億元，每股隱含價值195.5元，換算金控每股隱含價值為86.8元。

國壽2020年帳面淨值為7140億元，年增21％，反映金融資產未實現損益增加，調整後淨值為7430億元，年增20％，有效契約價值6330億元，年增15％，隱含價值1兆1440億元，年增加2090億元，增幅22％，新契約價值329億元，換算金控每股隱含價值86.8元，年增17％，金控每股精算價值109.8元，年增12％。

國泰金今年第1季稅後淨利576億元，每股盈餘4.36元，受惠經濟復甦及金融市場上行，子公司國壽投資收益表現亮眼，稅後淨利創同期新高，達499億元；投信、證券亦創同期新高。國泰世華銀行因去年第1季積極處分債券，第1季稅後淨利64億元，不如去年同期76億元，但扣除一次性收益，核心業務業績差異不大。

國泰金第1季帳面淨值8648億元，低於去年底9048億元，主要由於國壽實現資本利得挹注獲利，今年以來美債殖利率攀升，金融資產未實現利益減少，每股淨值57.8元。

國壽第1季初年度保費收入(FYP)594億元，年增40％，因投資市場熱度持續，帶動投資型保單較去年同期大幅成長。初年度等價保費收入(FYPE)141億元，年減23％，主要停售效益使去年同期基期較高。

第1季國壽負債成本降至3.81％，資產配置方面，現金及約當現金占比3.8％，投報率0.2％；國內股票占比7.1％，投報率30.2％；國外股票投報率6.1％，投報率16.7％；國內債券占比7.8％，投報率1％；國外債券占比58.5％，投報率6.5％；擔保放款占比4.4％，投報率1.5％；保單貸款占比2.4％，投報率5.3％；不動產占比7.7％，投報率2.3％。

第1季避險後投資收益率6.31％，避險前經常性投資收益率2.79％，低於去年同期的3.11％，主要來市場利率下滑，影響新佈建部位利息收入，但因為美債利率反彈，預期經常性收益逐漸提升。因積極處分手上部位，至第1季底，金融資產未實現損益為978億元，較去年底1946億元大幅下降。

(時報資訊)