鴻海(2317)鎖定電動車、智慧醫療、機器人3大產業力拚轉型升級，將與旗下FIH富智康(2038.HK)攜手汽車集團Stellantis，共同宣布建立策略結盟夥伴關係，三方預計在台灣時間明（18）日下午5點45日召開線上記者會。

據Stellantis與鴻海共同發布的採訪通知，包括Stellantis執行長Carlos Tavares、軟體長Yves Bonnefont，鴻海董事長劉揚偉、富智康執行長池育陽，均將出席此次線上策略結盟記者會，說明雙方合作關係及策略展望。

Stellantis由飛雅特克萊斯勒（FCA）與寶獅雪鐵龍（PSA）兩大汽車製造商組成，雙方於今年初以520億美元（約新台幣1.46兆元）天價拍板合併，旗下擁有14個汽車品牌，以2019年合計產量791.8萬輛計算，為繼豐田、福斯、雷諾日產三菱聯盟後的全球第4大車商。

鴻海去年1月中宣布，已與飛雅特克萊斯勒簽署合作協議，未來將設立雙方分別持股50％的合資公司，其中鴻海直接持股將不超過40％。合資公司將專注於開發及生產純電動汽車，並進一步經營車聯網業務，初步計畫在中國大陸生產。

不過，由於受新冠肺炎疫情衝擊，以及飛雅特克萊斯勒與寶獅雪鐵龍洽談合併事宜，使雙方合作進度因而遞延。劉揚偉先前指出，雙方合作主要聚焦在平台設計、零組件及相關供應鏈管理，不會做整車組裝。

(時報資訊)