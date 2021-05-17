李佳薇之前受邀到校園分享人生經驗。（南應用科技大學提供）

李佳薇近期因參戰《全明星運動會》第二季人氣爆升邀約不斷，前陣子獲南應大（台南應用科技大學）之邀，為國際明星演藝人員培訓學程首次擔任客座導師，她將自己進演藝圈一路到現在的經驗整理成「教材」分享。「有問必答」的李佳薇，現場被學生問到參加節目錄影的甘苦談，她直言：「除了被常球砸到、練球衝撞導致左眼角瘀青外，我頸部以下沒有一個部位是不痠痛的。而且最煩惱的是必須一邊訓練比賽，一邊還要顧及右大腿拉傷的舊傷，超擔心自己的傷勢造成隊友的負擔。」

提及《全明星》賽程艱辛，她表示：「參戰過程中讓我重新認識自己，甚至有時候我會覺得我把自己打破了！突破自己以往覺得辦不到的事。」從小資優生的她因為對於球類跑跳運動完全沒有接觸過，還請三鐵教練跟羽球好手指導練習自主訓練；過往總是以完美形象示人的她坦言參加全明星運動會後學著把自己「歸零」，「我越來越能接受不夠完美的自己，才發現這樣的過程讓我的進步空間更大，現在整個人就變得很豁達、很開心，很會跟不夠完美的自己相處」。

李佳薇從小重視課業，在學校中是老師跟同學眼裡認真念書的好學生，理科生出身的她，舉凡數學、化學、物理甚至語文樣樣精通，唯獨運動不擅長，正能量滿滿的她笑說：「這次會參加《全明星》，也許上天派給我的任務跟功課，補強我不足的部分。」儘管運動不擅長，但天生有好嗓子的她因為很會唱歌，加上課業成績優秀，成了學校的風雲人物，除了唱歌比賽，舉凡演講比賽、辯論比賽還有活動主持人，幾乎都有她的份，成為她學生時期的驕傲，李佳薇笑說：「也因為每個禮拜一到五就會上台去領唱，所以全校幾乎沒有人不認識我。」

(中時 )