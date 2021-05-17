本土疫情大增，雙北週六升三級警戒，引發民眾恐慌性採購，新北果菜公司周末所有蔬菜大漲近40％，「菜母」高麗菜價格更是漲飆破3倍，新北果菜公司總經理江惠貞表示，產地蔬菜供貨充足，如今碰上雙北18日起高中職以下停課，團膳每天約可釋出約18公噸蔬菜，預估18日後菜價可回穩一些。

江惠貞說，週六雙北提升三級警戒，周末民眾瘋搶物資，果菜公司周末沒有刻意從南部進口菜，因此蔬菜整體約漲40％，「菜母」高麗菜是所有民生便當、團膳常用蔬菜，加上目前不是產季，產量較少，因此高麗菜價格飆漲3.3倍，而葉菜類像是大陸妹、小白菜、牛番茄等約都漲到1.5倍，反映民眾恐慌心理。

「菜都還在田裡不會不夠！」江惠貞說，產地蔬菜量都足夠，由於疫情關係，民眾避不出門，拍賣場人也少，目前整體供貨型態會有所改變，目前大多採預約交易，或直接透過電商平台購菜，18日起學生停課兩周，中央餐廚蔬菜頓時停止供餐，團餐兩周約可釋出約200公噸蔬菜，預估價格可回穩。

新北果菜公司經理郭瑞榮進一步指出，今年氣候好，梅雨季節短，蔬菜量充足，水果部分雖然整體較往年小顆，但甜度也較甜，且因為不是日常用食因此價格沒有落差太大，其實供貨端的產地也很緊張，周末時很擔憂因為疫情無法將菜輸出，民眾不必搶囤蔬菜。

郭瑞榮坦言，非常時期蔬菜價格漲跌、供應多寡本來就會較不穩定，他也聽聞南部有搶購蔬菜，新北果菜公司目前致力媒合團膳公司釋出的蔬菜，提供電商、宮廟、企業認購等方式以平衡蔬果物價。

(中時 )