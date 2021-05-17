刑事局中部打擊犯罪中心破獲以陳姓主嫌為首詐欺集團。（盧金足攝）

警方查獲包括存摺、提款卡、行動電話等贓證物。（盧金足攝）

戀上時間管理大師 10多名女網友慘淪詐騙車手

刑事局中部打擊犯罪中心破獲以陳姓主嫌為首詐欺集團，在網路利用型男外貌及花言巧語，化身時間管理大師，與多名女子交往，等女網友陷入熱戀昏頭時，以介紹高薪工作為由，利誘充當提款車手，詐騙金額達250萬元，初步清查被害人達35人，警詢後將陳嫌等14成員依違反詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送台中地檢署偵辦。

網路購物解除分期付款詐騙手法雖是老梗，仍有很多人受騙破財，中部打擊犯罪中心發現中部地區多處提款熱點，車手多為年輕女性，研判應有集團幕後操縱，組成專案小組歷時5個月偵辦，查獲以陳姓主嫌為首的詐欺集團共14名成員到案。

警方調查，以22歲陳姓主嫌為首的詐欺集團，先冒充網路購物平台客服人員，撥打被害人電話，謊稱誤設定為12個月連續扣款為由，誘騙操作網路銀行APP及ATM詐光存款。

經深入追查發現，該詐欺集團成員多數為年輕女網友，陳姓男主嫌也是網路重度使用者，與一般在虛擬網路世界的照片，有的會移花接木其他人的照片，讓對方誤信掉入陷阱，陳嫌以其本人「帥哥」型的照片，及甜言蜜語，讓10多名女網友投入感情，其中多人與他約會，視為貼心男友，還有女網友搬去與他同住。

警方指出，女網友的年紀都在20歲到30歲之間，有的還是姊弟戀，陳嫌趁女方熱戀昏頭之際，以介紹高薪工作可賺生活所需為由，加入陳嫌所屬詐欺集團旗下充當提款車手，以每次如當車手提領3萬元，大約獲取1500元不法所得，有的女網友在違法提領兩次後，察覺是犯法行為，及時退出收手。

旗下成員如遭警方查緝後，陳姓主嫌隨即封鎖相關通訊神隱，增加警方追緝困難度，經專案小組數個月抽絲剝繭後，才釐清陳姓主嫌身分，順利查緝到案。

經專案小組歷時5個月偵辦，在台中市、彰化縣、桃園市、新北市等地查獲以陳姓主嫌為首詐欺集團共14名成員到案，查獲包括存摺、提款卡、行動電話等贓證物，初步清查被害人達35人，詐騙金額250多萬元，警訊後將陳嫌等人依違反詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送法辦。

全台疫情越來越嚴峻，卻有不肖詐欺集團分子利用民眾對疫情的恐懼心理，假裝疫調人員查問民眾個資，刑事局呼籲，若民眾接到防疫單位或疫調人員的電話，可先詢問對方隸屬的單位、職稱，也可記下電話號碼，詢問附近衛生單位或防疫單位的電話確認，以免遭詐騙。

(中時 )