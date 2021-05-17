台中市衛生局公告大里豆漿伯新足跡，也對其疫調不實重罰30萬元。（台中市衛生局提供）

全台疫情不斷增溫，台中市16日新增一例68歲大里男子（案1591），經警方介入疫調發現他嚴重疫調不實，市長盧秀燕也強調，該男子不是到北屯區福隆宮，而是到北屯東山路名家香便當店工作，未誠實告知，隱匿足跡，將依傳染病防治法重罰30萬元。

台中市衛生局長曾梓展指出，案1591男子原先指稱自己有多日上午到北屯區福隆宮、景賢公園，經過調閱路口監視器，以車追人，發現他不是到北屯該處，而是騎車路過到東山路名家香便當店工作，5月9、10、12、13日4天整個早上都有去該便當店送便當。

曾梓展推測，該男子未誠實告知應該就是害怕該便當店遭波及，但經過疫調，該店也被要求暫停營業，並匡列8名密切接觸者居家隔離，另12名接觸者則自主健康管理。

由於該名男子，一開始故意指稱自己上午車到福隆宮、景賢公園，其中5月10日剛好與東山高中百名國三生到福隆宮祈福足跡重疊，引發恐慌，不少家長向學校急著打電話到校反應，盧秀燕表示，他故意隱匿，造成北屯地區民眾恐慌將重罰30萬元。

(中時 )