印度第2波2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情仍嚴峻，隨醫療體系崩潰，藥品、氧氣、病床乃至喪葬服務的黑市猖獗，偽劣品正讓印度民眾在疫情外另蒙新的性命威脅。

「印度時報」（The Times of India）報導，印度的新增確診例終於在第2波復燃以來首現微幅下降，10到16日新增約240萬例，較前一週274萬例約減少16%，也是3週以來最低一次，但一週染疫病故達2萬8334人，平均一天病故4048人，數字較前一週上升4%，疫情仍嚴峻。

「紐約時報」報導，一個地方慈善團體發現竟有供應商以每瓶近200美元（約新台幣6000元）兜售氧氣瓶，比正常價格貴約一倍，因此憤而報警，助警方查獲堪稱在這段疫情爆炸期間最囂張、惡質的黑市奸商之一。

印度警方查獲黑心供應商Varsha Engineering，赫然發現這竟是一個廢棄物回收場，業者把滅火器重漆後當氧氣瓶賣，不夠結實的滅火器很可能在不耐高壓氧氣充填而爆炸，傷人性命。

慈善團體義工肯納（Mukesh Khanna）說：「這傢伙該被控殺人罪，他在拿人命開玩笑。」這家供應商負責人現已入獄。

第2波疫情復燃重創總理莫迪（Narendra Modi）政府威信，各醫院飽和、藥品、疫苗、氧氣與其他供應都耗盡，給奸商可乘之機，使得藥品、氧氣與其他供貨在網路或電話上遭漫天要價，加深病患與家屬痛苦。

德里警局高層錢德（Muktesh Chander）說：「這些網絡罪犯紛紛出現，逮著機會用一貫伎倆犯案。」有時這些商品都是偽劣貨。北方省（Uttar Pradesh）警方上週指控一個集團從屍體上竊取使用過的壽衣冒充新品販售，更早還查獲100多瓶假的抗病毒藥瑞德西韋。

曾在北方省擔任警察局長的辛赫（Vikram Singh）說：「我算是看過各種掠奪與各類腐敗，但在我36年職業生涯裡還沒看過目前這種等級。」

新德里的畢業生舒克拉（Rohit Shukla）表示，他的祖母4月底病逝後，從醫院到火葬場短短不到5公里路程，救護車司機竟要價70美元，是正常價錢的10倍，到火葬場後，原本只要7美元的薪柴竟也要價70美元，「每個人都利用疫情大發國難財，真不知這些人怎麼了」。

還有醫師揭發，有些替執政黨在地方奔走的人士，竟利用在公立醫院任職之便兜售病床床位。

新德里警方近日另逮捕4名在醫療機構任職者，他們涉嫌竊取病故者未使用的瑞德西韋，然後以每瓶400美元的價格販售，此前一瓶醫院要價約65美元。而在勒克瑙市（Lucknow），蘇林（Surin）一家付了1400多美元才買到6劑瑞德西韋，她們說別無選擇。

母親病故、嫂子病重的蘇林說：「我們能怎麼辦？醫師都開藥了，能不買嗎？」

(中央社)