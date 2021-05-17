據大陸農業農村部對全大陸農產品批發市場一周行情監測資料顯示，今年第19周豬肉價格為每公斤28.86元（人民幣，下同），已連續16周回落，雖然處於低位，但仍在小幅下降。

大陸國家統計局發布的4月經濟數據也顯示，4月，全國居民消費價格（CPI）較去年同期上漲0.9％，漲幅比3月擴大0.5個百分點；較前月下降0.3％。在食品煙酒價格中，豬肉價格較去年同期下降21.4％，鮮菜下降1.3％，糧食上漲1.1％，鮮果上漲2.7％。

豬肉價格下跌是全大陸的趨勢，農業農村部監測資料顯示，早在今年3月，全大陸24個省市豬肉價格都出現下跌。中國社會科學院的研究員表示，2021年中國的豬肉總產量預計達到約5000萬噸，進口肉的總量也會進一步增加，據海關總署公布的資料顯示，2021年第1季的進口肉總量就達到了354.6萬噸，年增16.8％，所以在供給總量充足的情況下，豬肉價格趨勢應該會呈波動性地下跌。

南寧市淡村農貿市場豬肉攤主劉先生表示，半個月前，五花肉都每斤（500公克）賣22元、23元，現在賣16元、15元。

(旺報 )