很多人想知道自家住宅風水如何，又找不到合適的方法，運勢命理網站「生肖運勢天天看」分享，可以簡單從大門外、入口處、家宅格局、廚房、臥室、廁所等地方，看出風水好壞，立刻起身檢查，就能知道家裡的風水能不能提昇家人的運勢。

▍1.大門外避免風水煞氣

站在自家的大門內向外看，若是有任何物品正對你，如鄰居的牆角、馬路、大樹、電線桿等，都是犯了風水煞氣，對於家宅的風水非常不利。長期如此，會遮擋家人的視野，也會導致家人常遇小人阻礙，破財嚴重，難以有好的發展。碰到這樣的情況，可以在煞物正對處的大門上方懸掛八卦鏡化解煞氣，減少對家人的傷害。

▍2.入口無障礙物

確定大門前沒有任何物品的阻擋後，就要檢查大門內部是否有障礙物，如進門處就是餐桌或有雜物堆積，會導致從大門進入的吉祥之氣，無法在室內聚集。

另外，家中的其他入口，如窗戶、陽台等地，也都不能出現任何的阻礙物，遮擋光線和視線。這樣才能讓家中藏風聚氣，家人財運旺盛，事業步步高升，一旦發現有障礙物，就要馬上移開。

▍3.觀察房屋平面圖

若是住宅的戶型不是長方形或正方形，就要查看平面圖，檢查房屋格局有沒有缺角出現。因為在風水學中，房屋中的任何一角都對應著家中的家庭成員，若是出現缺角，就會影響其家庭成員的身體健康和運勢發展。

▍4.注意廚房、臥室、廁所風水

廚房：廚房在風水學中，代表著家中的財庫，影響著整個家宅的財運發展。所以，對於廚房內部的風水要仔細檢查，觀察是否有水火對沖格局，如瓦斯爐、電磁爐和水龍頭相對或是相鄰，這種情況，容易造成家人爭執不斷，家庭關係不和睦。另外，還要查看瓦斯爐、電磁爐是否背靠實牆，否則就會導致家人破財、漏財嚴重，難以儲蓄。

臥室：人在臥室中的時間很長，因此臥室對運勢和健康影響最大，睡床要背靠實牆擺放，睡床上方不能有橫梁，或懸掛任何東西，否則就會導致居住者受到壓迫，感到生活壓力大。睡床前方也不可出現鏡子、電視機等物品，容易造成居住者失眠、多夢，精神狀態不好。

廁所：廁所內穢氣較重，不能有絲毫懈怠，所以，廁所內一定要保持乾淨整潔，最好設計成乾濕分離，避免淋浴時水花四濺。且馬桶不可正對鏡子，這樣擺放會導致家人被霉運纏身，諸事不順。

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(中時新聞網)