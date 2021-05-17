因應雙北疫情升溫，美福關係企業啟重相關防疫配套，其中「Fresh & Aged Italian Steak House美福乾式熟成牛排館」即日起至5月31日止暫停營業，預計於6月1日起視防疫層級重新營業。「熟成21牛肉麵」則客人進入餐廳前需完成QR code實聯制登記及測量額溫，所有內用座位實行梅花座配置，以拉開間隔1.5公尺之距離，並維持餐廳座位區5成左右的營運動能以進行人流控制。現場餐具、座位區及洗手間也定時加強消毐。

此外，「美福食集」已提前暫停現場所有試吃及試飲活動，顧客進入賣場內即嚴格規定配戴口罩並測量額溫，另自5月15日起，需在入口處完成QR code實聯制登記始可進入，現場亦提供酒精與一次性塑膠手套供顧客使用，並實行人流控管及加強消毒顧客常觸碰之處，如電梯及洗手間等，打造安心安全的購物環境。

美福企業表示，自雙北防疫層級提高至三級起，民眾採買食材需求量大增，「美福食集」賣場單日業績增加3倍；部份民眾選擇於居家採買，美福食集線上購物單日訂單更高達5倍以上。而「愛熟成21牛肉麵」外帶需求量訂單激增，單日訂單量增加達3成以上。

美福企業強調，所有員工及廠商如需至公司皆每日測量額溫，並於辦公室及營業區域嚴格規定全程配戴口罩，且依各單位性質啟動員工分流、減少班次或居家上班。美福關係企業即日起將針對各營業單位及員工實施嚴格防疫政策，期盼能與所有顧客共同落實防疫，陪伴大家一起度過嚴峻時刻。

(工商 )