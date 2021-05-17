國內口罩庫存及相關產線充裕，市場預估，口罩供給無虞，產品價格相對平穩，短期疫情雖趨向嚴峻，對國內口罩相關供應鏈廠南六(6504)、康那香(9919)上半年的營運影響不大。南六指出，越南廠是未來營運成長新動能。康那香表示，投資17億元所擴增新產線，2022年量產，將挹注新的營運動能。

今年首季營運都已回復到疫情前水準；南六第一季稅後淨利1.13億，年減20.45%，EPS1.56元。康那香第一季合併獲利3895萬元，較去年同期7438萬元，年減47.63%，EPS0.2元。日產最高產能為300萬片的南六表示，國內口罩日產能達4000萬片，正常狀況下應該不會缺口罩；近期市場上口罩價格雖然波動劇烈，但，南六口罩銷往經銷商端，完全不會調漲價格，預期今年營運將恢復到疫情前水準。

先前規劃，印度新廠是今年成長的新動能；南六指出，目前已建置2條熱風熱壓不織布產線，原預計今年第二季試產，下半年則進入量產，但印度當地疫情肆虐影響原規劃時程；不過，長期來看，印度廠為國際大客戶指定產線，後續仍是公司營運成長的新動能。 康那香指出，隨著國內市場口罩庫存增加，口罩以及相關不織布銷售降溫，使第一季營運回到疫情前水準。

目前口罩日產能達400萬片以上，康那香強調，近期雖然國內疫情升溫，但因口罩庫存以及相關產線都很充裕，預期對口罩廠商的影響不大。

康那香下一波營運動能，在投資17億元的新廠；康那香指出，新廠產線主攻較高等級的工業用不織布，終端應用於電子擦拭布、皮革基布等，新廠將於第三季進駐機台設備，下半年小量試產，2022年正式量產。

不過，在市場短期買盤追逐防疫概念股的熱潮下，南六17日收盤股價201.5元，康那香43.8元，雙雙以漲停做收。

(工商 )