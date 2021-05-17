台灣本土疫情大爆發，也讓接種疫苗的意願提高，甚至有些醫院已出現搶打熱潮，這也讓台灣疫苗不足問題再度浮上檯面，但駐美代表蕭美琴卻說，過去台灣對施打疫苗意願不高，所以重點都放在幫邦交國爭取疫苗上，現已和美方藥廠聯繫，爭取疫苗能如期到貨。對此，台北市議員羅智強直批，買不到疫苗還怪人民，可以再離譜一點。

羅智強今(17日)在臉書上表示，買不到疫苗怪人民，蕭美琴你可以再離譜一點，他並指出，疫情爆發後，單日接種數破3.2萬新高，已經沒有疫苗可打，陳時中只好暫停自費預約「等下一批」，如今鬧出疫苗荒，蕭美琴卻怪罪人民，說因為國人「施打意願不高」，才落得今天這步田地。

羅智強直言，蕭美琴要搞清楚採購BNT疫苗破局的原因，是老百姓的錯嗎？政府只買到AZ疫苗，連醫護施打意願都不高，是老百姓的錯嗎？民眾希望政府帶頭示範，陳時中卻說「我不是第一線」，三催四請後才施打，是老百姓的錯嗎？

羅智強指出，台灣有2300萬人口，卻只有30萬劑疫苗，疫苗嚴重不足，連國小生都算得出來，蕭美琴卻輕忽疫情，現在才想補破網，「爭取」疫苗六月交貨，本土今日破333例，蕭美琴別再怪罪人民，多花點力氣把疫苗到貨的時間敲定，讓民眾心中有個底。

網友們也留言回應，「領百姓的納稅錢再來罵百姓，是多沒擔當啊？」、「標準的不會駛船嫌溪彎」、「當初說好的台美關係升溫呢？到底在哪？」

(中時新聞網)