中央流行疫情指揮中心17日宣布桃園新增10確診案例，桃園市新聞處長詹賀舜公布已疫調的足跡，包括爭鮮桃園店、龜山食為天、蘆竹南崁四海遊龍和全聯桃園福元店，10名確診者包括2個家庭跟6名獨立確診者，目前已匡列330人，呼籲有重疊足跡者自主健康管理。

市府指出，中央公布的10例中，因案1842近期沒有來桃園、也沒住桃園，因此相關足跡仍由台北公布，至於戶籍和足跡在桃園有9例，分別是母親（案1878）帶著就讀南崁國中的哥哥（1880）、南美國小妹妹（1879），到台北市萬華區訪友確診；以及有萬華活動史的案2014、2015夫妻檔。

另外曾赴台北工地的接觸者，由陰轉陽（案2012），另2個案例2013和1877染病原因仍在疫調中，9人年齡從10幾到70多歲不等，衛生局也已匡列330人採檢和居家環境消毒。

詹賀舜也公布9人的相關足跡，包括12日中午爭鮮壽司桃園店、13日中午食為天、傍晚蘆竹南崁路四海遊龍外帶、21點全聯桃園福元店，呼籲曾出入相關場所者，28日前要自主健康監測。

至於苗栗公布有確診者曾於11日傍晚17點到桃園金沙酒店，衛生局表示，跨縣市的足跡會持續疫調了解中。

(中時 )