新黨青年軍成員王炳忠、陸生周泓旭5人被控發展組織，違反《國家安全法》案，台北地院判決5人無罪，台北地檢署批評北院判決見解，對國家安全的保護，連竊盜罪都不如，17日正式向高等法院提起上訴。

北檢認為，北院判決認定，周泓旭隨身硬碟中檔案內容，或可認其有培養戰時通敵之內應或接觸、招募、吸收軍人以發展組織之意，即意指周泓旭為共諜。

北檢強調，發展組織，包含逐步、緩慢、隱密、迂迴之發展滲透作為，謹慎隱密，避免大張旗鼓。北院認為周未達發展組織之「著手」階段，判決見解謬誤。

北檢指出，周泓旭檔案已記載「嚴格堅持公開掩護秘密」、「對外以島內統派團體名義開展工作」、「達到對軍方思想滲透、從中物色可資發展之重點」等內容。北院竟認為未達著手程度，判決對國家安全的保護，連竊盜罪都不如。

另北檢強調，周泓旭、王炳忠自國台辦、上海市對外聯絡辦公室收取款項，以此發展組織，其中王炳忠撰寫建議書由趙超上呈，王炳忠又向趙超請款，且趙超代國台辦政黨局局長王育文與被告王炳忠「密會」討論發展方向，已構成對價關係。另檢調查獲王、周文件顯示，2人以社團方式發展組織。

(中時 )