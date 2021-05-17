小6女童阿媽10日後也來台中住宿，衛生局公布其到確診前足跡。（台中市政府提供）

新增大里45歲保健科技業男子足跡。（台中市政府提供）

全國疫情不斷升溫，台中市17日新增兩例本土病例，在這波本土疫情中已累計有4例本土病例，新增兩例為造成西屯區重慶國小停課小六女童（案2016），及新增一大里45歲從事保健食品研發人員男子（案1886），兩人都有北部旅遊史，台中市政府也公布相關足跡。

其中小6女童5月8日至9日與母親及住宜蘭的外婆參加台北進香團，途經高雄、台南、苗栗竹南等宮廟，9日晚間抵台北，女童母親先行返回台中，女童與外婆至宜蘭過夜，10日再由外婆接回台中。女童5月11日至14日在學校上課，下課即返家，因北部群聚感染事件，15日與媽媽、外婆至醫院採檢，16日檢驗結果顯示女童及外婆確診。

市府繼早上公布女童足跡，下午也公布了她和外婆參加進香團的行程，並公告女童外婆5月10日台中後的足跡，從12日到16日四度到忠義市場買菜。

另外新增確診的為45歲大里從事保健食品研發男子，有北港、台北旅遊史，因5月16日因身體不舒服到醫院採檢確診，其足跡則包括大里小葉早餐屋、興大永和黑豆漿、大里鑫昌麟食品廠、大里築也日本料理、台中東區元長水電材料行、北區恩典水電材料行，以及益民路信元藥局，該案已匡列16人居家隔離。

(中時 )