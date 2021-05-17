華夏(1305)今(17)日舉辦法人說明會，首季在PVC價格強升下，單季淨利年增165.8%，單季每股賺1.49元，印度為PVC重要市場，目前疫情嚴峻，是否衝擊PVC價格，華夏副總經理胡吉宏表示，印度佔比華夏外銷比重不是很高，4月後就開始減少接單，目前沒看到「毀單」狀況。

華夏第一季營業收入49.78億元，單季稅前淨利11.06億元、年成長148%，歸屬於母公司業主淨利8.26億元，年成長165.8%，單季每股盈餘1.49元，單季毛利率32%，年成長12個百分比。華夏4月PVC總去化量較去年同期成長27%，累計前4月累計較去年同期成長11%。

胡吉宏表示，第一季PVC上游原料乙烯、EDC等在美國冰風暴衝擊下，操作率降低，在遠洋貨減少及歲修季節下，東北亞乙烯價格維持於高檔，EDC到岸價格漲破700美金。第一季大陸PVC內貿市場在年初時略顯疲態，但下游加工業多採員工就地過年及增產的措施，使得PVC庫存降低，並支撐周邊市場價格，加上美國德州遭遇冰風暴，多家鹼氯及PVC工廠設備停擺，PVC供應更為嚴峻緊縮。

胡吉宏表示，台、日、韓及大陸接續去年下半年以來PVC暢銷態勢，於今年第一季亞洲傳統旺季再創銷售高峰；美國因冰風暴停工而加劇PVC供需失衡，為優先滿足後疫情之美國內需市場，PVC行情一路走揚，在大陸、印度、中東、土 耳其、非洲及南美洲各主要市場陸續爆出史上最高交易價格。

市場關注印度的疫情失控，對於PVC市場的影響，胡吉宏指出，儘管政府未宣布，但其實目前印度當地已經呈現類似局部封鎖的狀態，確實會影響PVC需求，當地廠也出折扣促銷，多少也會影響價格，印度確實是PVC很重要的市場，但印度佔比華夏外銷比重不是很高，尤其4月後需求走弱，就開始減少接單，目前沒看到「毀單」狀況。

(時報資訊)