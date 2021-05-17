疫情強制讓大家靜下來，現人在香港的鋼琴家張勝量（牛牛）表示，這幾年來，世界變化得太過快速，疫情是停下腳步省思自我的時刻，為此他也特別錄製醞釀已久的曲目，貝多芬《命運》交響曲的鋼琴改編版，以及自創曲第一號即興曲《希望》和聽眾分享，日前衝上iTunes所有專輯榜的冠軍。

「亂世裡大家更需要聽貝多芬，音樂裡有一股溫暖和安定的力量。」張勝量表示，這些年來世界進化得太快了，「大家沒有時間靜下來思考，過去有人問我，假如不彈琴會做什麼事，但我從來沒想過不能彈琴的日子，但當我度過這段無法上台演出的時光，有很多想法浮現。」

張勝量在1997年出生於廈門，因在牛年出生，所以小名為「牛牛」，爸爸是鋼琴家張長峰，媽媽也是鋼琴和聲樂老師，他自小就在樂聲中成長，也在父親的指導下學琴，6歲首度開音樂會，演奏莫札特和蕭邦作品，自小以神童之姿踏入樂壇，也是少數不靠國際大賽而有唱片大廠簽約的音樂家。

張勝量觀察，在疫情的特殊時期，有許多線上音樂會問世，「這讓世界在短暫停滯之後，能有繼續運轉的可能，即使無法真正取代現場演出，但相信未來恢復正常生活之後，線上、實體這兩種不同的演出方式，能有更多結合。」

已經有一年多沒上台演出，近期才慢慢恢復少數公開演奏，張勝量表示，十分想念舞台，對音樂家而言，仍是需要現場掌聲，「有時候觀眾不是因為彈奏的內容好而熱血澎拜，而是見到音樂家本人，有現場的魅力，台下的眼神、掌聲和熱情，對演奏家來說是很大的力量。」

張勝量表示，對觀眾而言，線上演出和聽現場也大不相同，「當你稍微著裝打扮，買票坐在現場等待，跟坐在家裡，相信很不一樣。」

彈奏貝多芬《命運》交響曲的李斯特鋼琴改編版，也寫了自創曲第一號即興曲《希望》，張勝量表示，未來除了繼續演奏之外，他也期許自己能成為一名創作鋼琴家，「李斯特、貝多芬也都是能彈琴又能作曲的創作鋼琴家，我認為將演奏和作曲結合，我可加入不同的音樂元素，希望能把這種革新的音樂態度帶給年輕世代，古典音樂既神聖，同時也非常貼近每個人的心。」

(中時 )