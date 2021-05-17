17日中午12時54分，高雄興達電廠1號機因鍋爐燃燒管理系統模組故障，以致機組停機，電廠已於2時25分排除故障及測試完成，2時29分已點火重新升載併聯發電。
台電表示，17日官網預估尖峰負載約3700萬瓩，但中午的實際負載已超過3744萬瓩，再次刷新歷年5月尖峰負載紀錄，已經超過2019年7月的用電尖峰3738.3萬瓩，同時也接近2020年的用電尖峰3802.0萬瓩。
台電強調，目前除了修復機組重新升載發電外，也已增加備轉機組發電量能，正進行相應的電力調度。
(中時 )
17日中午12時54分，高雄興達電廠1號機因鍋爐燃燒管理系統模組故障，以致機組停機，電廠已於2時25分排除故障及測試完成，2時29分已點火重新升載併聯發電。
台電表示，17日官網預估尖峰負載約3700萬瓩，但中午的實際負載已超過3744萬瓩，再次刷新歷年5月尖峰負載紀錄，已經超過2019年7月的用電尖峰3738.3萬瓩，同時也接近2020年的用電尖峰3802.0萬瓩。
台電強調，目前除了修復機組重新升載發電外，也已增加備轉機組發電量能，正進行相應的電力調度。
(中時 )
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