台灣新冠肺炎疫情延燒，台股受到嚴重衝擊，隨著雙北宣布高中（含）以下學生停課，避免疫情擴散與人群聚集，停課概念股出現漲勢，包括橘子、華義、網龍等6檔遊戲類股多檔直飆漲停。

台股今（17日）收在15353.89點，下挫473.20點，近6個交易日台股跌掉1931.11點，股市受疫情影響出現崩跌，各大類股一片綠油油，僅疫情相關題材收紅。

尤其今雙北宣布高中（含）以下學校停課，資訊與遊戲族群上漲，包括網龍、宇峻、大宇資、智冠、橘子及華義等多檔亮燈漲停，引起PTT網友熱議。

網友紛紛留言表示，「遠距概念股沒漲，遊戲股先漲停」、「熱錢還是很多，有題材就漲」、「國外一年前做過的考題，有人還不會做嗎？」、「學生停課還能幹嘛？打遊戲啊」。

此外，Podcast財經節目《股癌》主持人謝孟恭也在粉絲專頁分享遊戲股漲停的消息，吸引網友留言，「停課概念股來啦」、「電動繼續打起來」、「好久沒看到遊戲股有這樣的走勢了」、「這也是家長恐慌指數吧，直接飆高」。

儘管如此，有網友提醒，題材股來得快去得也快，操盤時還是要謹慎為上，出現「小心點吧，題材股什麼時候掉下來都不知道」、「遊戲股主力市場又不是台灣，歐美市場早就已反應了」、「遊戲股成交量好小喔，可怕」等看法。

台股今有31家漲停，以食品、醫療、遊戲族群為多，包括ABC-KY、味王、聯華食、恆大、圓剛、台耀、雃博、杏輝、美德醫、南六及國光生等個股。

(中時新聞網)