疫情持續升溫，本土確診幾天下來累積超過600例，台北市副市長黃珊珊宣布，今起針對夾娃娃機店、釣蝦場將關閉，因為娃娃機店無人管理、沒有人清消，恐成破口，因此會發函全部停業，桌遊店和AR、VR也都會要求停業，避免青少年聚集，其他餐飲業希望能夠做到社交距離，沒辦法做到用外帶的方式，讓這個城市停下來。

(中時 )