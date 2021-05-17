避免青少年聚集 柯P要求夾娃娃機、釣蝦店暫停營業 15:472021/05/17 中時 游念育 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市今起針對夾娃娃機店、釣蝦場將關閉，因為娃娃機店無人管理、沒有人清消，恐成破口。（本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 疫情持續升溫，本土確診幾天下來累積超過600例，台北市副市長黃珊珊宣布，今起針對夾娃娃機店、釣蝦場將關閉，因為娃娃機店無人管理、沒有人清消，恐成破口，因此會發函全部停業，桌遊店和AR、VR也都會要求停業，避免青少年聚集，其他餐飲業希望能夠做到社交距離，沒辦法做到用外帶的方式，讓這個城市停下來。 防疫升級 新北釣蝦場、漫畫店、娃娃機店全數關閉 確診者照護人趴趴走、按摩院照常開 令狐榮達：責由環保局前往消毒 (中時 ) #新冠肺炎 #台灣 # 停下來 #停業 #做到 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 疫情升溫 華銀防疫措施再升級 03:152021/05/17 財經 員工薪水照領、廠商調降抽成 禮客Outlet 今起停業五天 04:102021/05/17 產業．科技 基隆廟口停業 室內、外強制戴口罩 14:012021/05/17 生活 潘裕文10場演出遇疫取消 回歸阿宅耍廢好習慣 15:182021/05/17 娛樂 小人國、Xpark停業至5／28 天幕球場晚上關燈禁用 11:302021/05/17 生活 嘉義文化路夜市禁擺攤 市府開勸導單 11:072021/05/17 生活 《光電股》員工確診無礙營運 大立光翻紅 10:352021/05/17 財經 鼓勵失聯移工篩檢 移民署緩查處 04:102021/05/17 焦點要聞 新北老街變空城 逾半店家歇業 04:102021/05/17 地方新聞 憂病毒隨「人與人的連結」情慾流動 名醫疾呼自慰8大好處 14:462021/05/17 生活 張亞中質疑陳時中早知疫情將嚴重 原想壓到520後再宣布 12:562021/05/17 政治 生活熱門新聞 大里豆漿伯隱匿疫情 中市府重罰30萬元 - 生活 桃園公布確診足跡 內壢全聯、家樂福、937公車都上榜 - 生活 好市多塞爆唯獨這分店沒人去 2歲兒也傻眼：媽媽 人呢？ - 生活 新北公布高危險熱區 板橋累積達94例、三重44例居次 - 生活 桃園新增10確診 足跡包括爭鮮桃園店、全聯福元店 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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