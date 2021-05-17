本土增加333位確診者醫療量能令民眾擔心，據了解新北市府已評估3處地點做為未來方艙醫院可能設置地點，新北市長侯友宜表示，目前新北醫療量能還沒問題，目前仍以集中檢疫所為第一目標，方艙醫院是為了應付未來可能的大爆衝，但方艙醫院還是要尊重中央，也要求中央給予指示。

新北市政府工務局近日密集勘查「方艙醫院」地點，位於蘆洲區的空中大學也被徵詢。

侯友宜說，方艙醫院評估地點有2到3個，但目前首要目標還是以集中檢疫所為主，除了目前已有一處183房，目前還有兩處在洽談，希望未來能夠成為收治輕症與無症狀患者，才能確保醫院能夠收治重症患者。

新北市衛生局長陳潤秋說，這兩天突然出來大量病患，大部分病患都是輕症跟無症狀者，中央也已經啟動到集中檢疫，目前已送68名患者到集中檢疫，目前也不斷清出專責病房。

陳潤秋也提醒，大部分確診民眾都是輕症或無症狀者，中央提出原則，家裡如何跟家人分開 第一步先自我保護，自己覺得自己有其他接觸者，也可以跟他們聯絡，按照中央指引 告訴有可能接觸者怎麼處理。

(中時 )