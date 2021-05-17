南庄田美堰專門攔集中港溪上游水源，透過大南埔圳輸送至永和山水庫。（謝明俊攝）

南庄田美堰專門攔集中港溪上游水源，透過大南埔圳輸送至永和山水庫。（謝明俊攝）

南庄田美堰抽取下方河床存水回堰內輸至永和山水庫，一點都不浪費。（謝明俊攝）

自來水公司第三處處長丘宗仁說明田美堰水源供應狀況

苗栗縣水情持續吃緊，永和山水庫蓄水量已進入倒數計時，水利署及苗栗縣政府持續尋找各可能水源，來供應給頭份東興淨水場，苗栗縣長徐耀昌及議長鍾東錦17日上午特地走訪南庄田美堰，實地勘查永和山水庫上游水源狀況，自來水公司第3處處長丘宗仁大嘆無水之苦，已讓自來水公司左支右絀。

頭份永和山水庫蓄水持續探底，至17日止只剩3．3％的有效蓄水量，苗栗縣政府及水利署近1個月來，持續在中港溪中上游探勘，尋找各種可能使用的水源，苗栗縣長徐耀昌17日上午偕同議長鍾東錦前往專門集水供應永和山水庫的南庄田美堰視察水情。

鍾東錦指出，近期來他遇到鄉親向他陳情，述說的並不是疫情相關問題，而都是在關心水還可用多久？要如何解決頭份竹南用水問題？過去都是靠夏天颱風，去年颱風不來，就變成今年用水慘狀，他強烈建議今後永和山水庫儲水量，一旦下降到3成以下時，就必須停供工業用水，為頭份、竹南鄉親留一口水用。

據丘宗仁表示，東興淨水場支應竹南、頭份近19萬人口用水，加上頭份工業區、竹科竹南基地等多個工業區用水，每天需供給東興淨水場原水達12萬噸，才夠支應，像前幾天，田美堰供水降至2萬噸，短少的原水就不知該如何補充。

邱宗仁指出，目前水利署持續勘查中港溪各可能利用的水源，期望能持續補充東興淨水場原水。縣府水利處長楊明鐃表示，目前研擬利用尖山下圳的圳路將中港溪河床積水導至東興排水道，再就近抽進東興淨水場，每天可補充3萬噸原水，暫解燃眉之急。

(中時 )