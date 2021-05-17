銘傳大學桃園校區今天再傳一名學生確診，為桃園校區內第2例，該校學生會臉書粉絲專頁今天下午一時20分發布這項消息。桃市府衛生局稍晚將說明。銘傳大學校方表示，將由主任秘書統一發言。
該校學生會臉書粉絲專頁內文指出：「今日（5/17）經衛生局通報，本校（桃園校區）有第二位同學確診，經瞭解為就醫篩檢時染疫。目前該名同學已送至鄰近醫院，也掌握相關接觸同學。校方已做好準備，並做好相關防疫措施。」
據悉，該校這名確診學生今天確診後，校方下午已陸續通知曾與該名學生同教室上課的師生自主管理。據上過這名學生課的一名鄭姓老師表示，該生上周有上他的課，全程戴口罩，當時他坐在最後一排，傳染其他人風險應不高，不過自己仍會去做快篩。
銘傳大學桃園校區15日傳出1名大四女學生確診，今天為該校區第2例。校區學生會下午在粉絲專業表示，這名同學為通勤生，未住學校宿舍，與第1例無關，是在就醫篩檢時確定染疫，目前已就醫治療。
(中時新聞網)
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