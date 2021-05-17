中市跟進 盧秀燕宣布：高三國三生不用到校 15:522021/05/17 中時 馮惠宜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台中市政府下午召開疫情指揮中心記者會，公布新防疫措施。（馮惠宜攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因應全國疫情不斷增溫，加上中市已出現三例本土病例，台中市長盧秀燕也在17日記者會宣布台中市高三與國三學生，即日起到5月31日不用到校停課不停學，其餘高二以下學校，家長可向學校請假，學生在家學習，不扣假不扣分，並要求即日起校園內師生一律戴口罩。 盧秀燕強調超前布署，也已要求即時起喪葬公祭、告別式停止，保留家祭；並且也宣布，為落實實聯制，除先前公告23行業暫停營業，新增選物販賣機暫停營業，包含夾娃娃機業。 李榮鴻爭取經費 大甲區大安港路路面將改善 大里豆漿伯隱匿疫情 中市府重罰30萬元 (中時 ) #新冠肺炎 #台灣 #台中 #台中市 #盧秀燕 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 全國高中以下可不到校 雙北封校園 各縣巿停課資訊不斷更新 08:472021/05/17 生活 獨／家長嚇歪！新北破萬名學生請假 到校不上課忙「打包」 10:322021/05/17 生活 大同區的逆襲 中大坪數產品一致獲利 13:562021/05/17 房市新訊 中市重慶國小女童染疫 議員爆女童母親竟還到處趴趴走 12:492021/05/17 生活 盧秀燕超前部署 台中29區大清消 04:102021/05/17 地方新聞 含重慶國小小六女童 中市17日再新增兩例本土個案 15:452021/05/17 生活 《盤中解析》雙北停課多頭驚 生醫強撐場 12:002021/05/17 財經 疫情嚴峻 中市百貨調整營業時間 14:342021/05/17 生活 疫情、通膨恐慌台股大地震 中長線動能仍在 14:112021/05/17 財經 公務員彈性上下班 雙北國三高三 鄰近萬華4小學停課 04:102021/05/17 焦點要聞 《類股》中鋼6月內銷價大漲8％ 中鴻亦看連漲12月 10:522021/05/17 財經 生活熱門新聞 桃園公布確診足跡 內壢全聯、家樂福、937公車都上榜 - 生活 好市多塞爆唯獨這分店沒人去 2歲兒也傻眼：媽媽 人呢？ - 生活 桃園新增10確診 足跡包括爭鮮桃園店、全聯福元店 - 生活 大里豆漿伯隱匿疫情 中市府重罰30萬元 - 生活 苗栗首例確診足跡曝光 板橋吃2攤再轉戰桃園飯店 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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