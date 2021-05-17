因應全國疫情不斷增溫，加上中市已出現三例本土病例，台中市長盧秀燕也在17日記者會宣布台中市高三與國三學生，即日起到5月31日不用到校停課不停學，其餘高二以下學校，家長可向學校請假，學生在家學習，不扣假不扣分，並要求即日起校園內師生一律戴口罩。

盧秀燕強調超前布署，也已要求即時起喪葬公祭、告別式停止，保留家祭；並且也宣布，為落實實聯制，除先前公告23行業暫停營業，新增選物販賣機暫停營業，包含夾娃娃機業。

(中時 )