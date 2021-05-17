全國新冠肺炎疫情升溫，台北市萬華地區疫情嚴峻，多數商家都已拉下鐵門暫停營業。（資料照/黃世麒攝）

台灣本土疫情大爆發，其中以雙北確診案例最多，引發全台民眾人心惶惶。入口網站《yahoo奇摩》今進行民意調查，截至15時40分許，已有超過一萬人投票，其中關於「你對台灣的防疫能力有沒有信心？」有18.6%的人表達非常有信心、35.4%還有算信心、21.9%不太有信心、17.2%完全沒信心、6.9%不知道和沒意見。

台灣本土病例連三天皆破百例，引發各界憂心，指揮中心今14時許宣布，新增333例本土確診，台北市158例最多(以萬華區89例為多)，其次為新北市148例(以板橋區41例為多)，桃園市10例，基隆市6例，彰化縣5例，宜蘭縣及台中市各2例，新竹縣及苗栗縣各1例。

《yahoo奇摩》的民調從今天起進行民意調查，投票時間至22日止，並提到台灣疫情緊張，雙北篩檢站人數暴增，全台各地確診案例頻傳，台股早盤一度下跌500點，引發民眾恐慌，並詢問網友「你覺得台灣的疫情是否能控制住？」其中有30.7%的網友表達一定能、36%應該能、17.9%應該不能、8.7%完全不能，另有6.7%為不知道和沒意見。

另外，面對疫情升溫，今早雙北已經宣布高中以下學生停止上課至5月28日，高雄也宣布高中以下可請假不到校，教育部則是在中午宣布，全國高中以下學生可請假不到校，不列缺席也不扣成績。

(中時新聞網)