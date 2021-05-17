國內本土疫情大爆發，許多新人籌備已久的婚禮無限延期，昨（16）日新竹縣甚至有婚宴舉行到一半直接被硬生生終止，原因是防疫是新竹縣政府宣布進入「準3級防疫整備」，婚宴每桌只能坐5人並保持社交距離，但由於前來祝賀的賓客約有120多人，違反不得舉辦「室內100人以上集會活動」，因此遭稽查人員當場勸導賓客離場，新人和賓客們才剛坐下，婚禮依舊只能草草結束。

據悉，昨日在新竹縣芎林鄉舉辦婚禮的新人，由於喜帖已廣發親友，距離11日中央流行疫情指揮中心宣布停辦室外500人以上、室內100人以上的集會活動僅相隔5日，前一日（15日）新竹縣政府才宣告進入「準3級防疫整備」，因此完全來不及一一通知賓客取消婚禮。

就算婚宴會館人員進一步無奈解釋，每桌最多10人的圓桌確實控制在5名以內，現場還實施梅花座，賓客進入會場也有進行酒精消毒與體溫控管，但室內人數依舊聚集120多人，稽查人員獲民眾檢舉後，只能依照違反中央流行疫情指揮中心規定，要求現場賓客立即解散。

對此，為因應疫情防疫升級，新竹縣政府針對個人及外出、集會活動、營業場域、大眾運輸等領域，實施防疫措施如下，包括停辦室外500人以上，室內100人以上之集會活動。因此，這對新人的婚宴，根據《傳染病防治法》第37條6項開罰，違反可處3千元以上、1萬5千元以下罰鍰，但新竹縣衛生局的稽查人員仍會以勸導方式為主，加上新人和賓客態度配合，經勸阻後立即悻悻然打包桌菜離場，所以會考量違規實際狀況，再看看是否開罰。

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防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

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※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)