國內疫情如滾雪球般的大爆發，為了兼顧防疫和學生需求，第三級警戒的雙北宣布17日起「國三、高三生可不到校上課、啟動遠距教學」，身為家長的女星李千那不明白這個邏輯，在IG提問並Hashtag教育局，得到200多封一模一樣的回覆，她不禁感嘆：「我的重點是疫情！」

李千那在IG限時動態表示「學校通知三年級停課，一、二年級正常上課」，她不禁滿頭問號：「為什麼？」同時在右下角標註教育局，希望能得到解答；8個小時過後，李千那總共收到200多封的私訊，網友全部一面倒的回應：「三年級會考結束了，沒事去學校幹嘛…」。

李千那好奇為什麼只有三年級停課?結果收到回覆一致的私訊。（圖／IG＠李千那）

雖然收到那麼多熱心的解答，但還是沒解開李千那的問題，「我的重點是疫情！」而台北市長柯文哲稍早之前已正式宣布，公私立高中職、國中小、補習班、安親班、課後照顧中心即日起到28號停課，採取線上教學，防止校內群聚感染的風險，李千那得知消息後，在限時動態PO出柯文哲的記者會截圖表達感謝：「市長辛苦了」，並附上一個比讚的符號。

李千那感謝柯文哲市長。（圖／IG＠李千那）

台北市公布公私立高中職、國中小、補習班、安親班、課後照顧中心採取線上教學，教育局長表示此系統教學是酷課雲，透過1萬1千位老師所拍攝出來的教學影片，具有一定的實用性，這套系統也在第二級警戒時，就要求老師與家長學習教學，目前酷課雲已經準備好，請家長、師生們多加善用。

(中時新聞網)