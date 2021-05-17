歐洲最大廉價航空公司瑞安航空 （Ryanair）周一發布財報，因防疫限制措施迫使80%航班取消，該公司全年稅後虧損達到8.15億歐元（相當於9.89億美元），創下歷史新高，不過，這家愛爾蘭航空公司表示，有跡象顯示業務已經開始復甦。

瑞安航空上年度（截至2021年3月底）載送2750萬名乘客，較前一年的1.49億人次大幅減少，該公司表示，這是歷來最具挑戰的一年。

該航空公司維持營運展望不變，本財年的旅客人數估將落在介於8000萬～1.2億目標區間的低標值。

該公司亦預估4～6月季度的飛航乘客人數僅介於500萬～600萬之譜。

瑞安航空表示，雖然無法提供本財年正式的獲利展望，但如果歐盟持續推展疫苗接種，該公司保守估計本財年可能接近損益兩平。

集團執行長Michael O'Leary在預錄好的說明中表示，最近單周訂票量強勁增長，顯示「復甦已經開始」，4月初的單周訂票量約為50萬筆，而現在已經增加到150萬筆。

他表示，按照目前預測，如果歐洲大多數人口在9月前接種疫苗，那麼我們可以期待下半年（10月到明年3月）的強勁復甦。

該公司全年虧損略小於市場預估的虧損8.34億歐元。O'Leary表示，這雖然優於我們預期，但是對於一家成立35年來一直維持獲利的航空公司而言，這仍是一筆龐大的虧損。

瑞安航空去年底將波音737 MAX 型飛機的總訂購量提高到210 架。瑞安航空周一表示，波音已經通知將在5月底交付這筆訂單的第一架737 MAX飛機，不過O'Leary表示，基於過去一連串的延誤，他未必相信這個交機承諾。

(時報資訊)