2002年9月15日台中縣大里1名傅姓男子和同居陳姓女友，疑因金錢糾紛，傅男在清晨先以打火機敲擊陳女右腦，造成對方昏厥，再以浴巾勒絞頸部致死，自己之後再從7樓住家跳下，當場死亡，現場沒有爭吵或打鬥痕跡，睡在屋內的小孩完全不知情。

大里市東湖里1棟大樓在當天清晨5時許傳出雙屍命案，死者傅男(四十六歲、南投縣人)和陳女(四十歲、彰化縣人)同在霧峰味全公司上班，相識1年多，女方經常騎機車到大里市找男方，偶爾也住在傅家。

據了解，傅男原本住在南投，與妻離婚後，獨自扶養1名小學五年級兒子，另外2個小孩給前妻，父子倆搬到大里市東南路的1處大樓住。陳女亦離過婚，所生子女全由前夫扶養。警方表示，傅男跳樓前，曾打電話給胞妹，談了半小時，他說被陳女拐騙不少錢，已勒死了1個女人，等一下也將跳樓。

傅的妹妹苦勸失敗，立刻打電話給另一哥哥向警方報案。霧峰警分局和大里消防隊人員到達時，傅男已仰躺在大樓中庭，現場留有一雙拖鞋。警方表示，傅男七樓一間房間內，陳女仰躺在床上，僅穿內衣褲，頭部右邊太陽穴有小傷口，頸部有勒痕，嘴角流血，房間內沒有打鬥痕跡。經鑑識小隊謹慎且仔細的搜索，在電視機前找到打火機上的小鐵片。

警方初步研判，傅男可能先以打火機猛敲陳女右腦，導致昏厥，再以綠色浴巾勒絞陳女頸部。檢察官會同法醫解剖得知，陳女頸部兩邊舌骨都已斷裂，是致命原因；傅男的兒子睡在隔壁客廳沙發，全不知情，直到警方到達現場才被叫醒。客廳桌上留有一張傅男寫的字條，寫著「爸爸已經死亡， 請速打電話給姑姑」，同樓層鄰居也表示沒有聽到任何吵鬧聲。

警方表示，兩名死者的家屬都表示被對方拐騙不少錢，因此，悲劇真正動機或與金錢有關。

(中時新聞網)