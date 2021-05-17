賴雅妍劇中為救程雅晨跳下水，反被王傳一、謝佳見救。（三立提供）

賴雅妍劇中為救程雅晨跳下水，反被王傳一、謝佳見救。（三立提供）

賴雅妍劇中為救程雅晨跳下水，反被王傳一、謝佳見救。（三立提供）

王傳一在《三隻小豬的逆襲》中與賴雅妍感情增溫。（三立提供）

三立、華視八點華劇《三隻小豬的逆襲》，上周五(14日)創下收視新高，有線平均收視1.18。劇中「最佳閨蜜」謝佳見為了幫助賴雅妍當上總經理夫人，成為她追王傳一的軍師，卻發現自己似乎愛上賴雅妍，三角關係即將正式展開。最新劇情賴雅妍跳下水裡救溺水的程雅晨，但戲外其實是旱鴨子的賴雅妍非常怕水，她為了拍好這場戲在水裡待了兩個小時，當救生員一把浮板拿走時，賴雅妍就瘋狂尖叫，很害怕自己會沉下去。拍攝當天天氣炎熱，賴雅妍下水前就先狂補充水分，王傳一還開玩笑虧她：「妳等等下水就可以喝很多啦！」

近日疫情嚴峻，賴雅妍表示現在天氣這麼悶熱，工作人員最為辛苦，大家為了能繼續把戲完成，天氣再熱都仍舊堅持戴著口罩防疫，做好清潔消毒步驟。王傳一今年工作滿檔，除了每天拍on檔戲外，還有外景主持要忙，針對疫情他也呼籲各位在外工作真的要學會保護自己，這樣家人才會安心，而他現在因工作關係和家人安全，自己先禁足不回家，希望疫情趕緊過去，讓每一個人都有一個健康無虞的生活與工作環境。

王傳一自《三隻小豬的逆襲》開拍後，大部分時間都在拍戲，還要主持外景節目，再加上疫情關係，沒什麼機會回家看女兒，和女兒視訊成為他每天收工後最大的期待，他笑說：「但她不會乖乖待在手機旁邊跟我講電話，講不到兩句就跑去玩老闆跟客人的遊戲，問我要買什麼，問我要吃什麼。電話講不到幾分鐘她就不想視訊，家人常常要拿著手機追著她在客廳滿場跑。上周王傳一的節目剛好在新竹出外景，家人帶著女兒到現場探班給驚喜，好一陣子沒見到女兒的他，表情中流露出有女萬事足的喜悅！

王傳一因演出《三隻小豬的逆襲》，在主持外景節目時，被許多民眾認出並叫著劇中的名字，還有民眾跑來跟他說：「你就是那個總經理齁，我有看三隻小豬喲！」讓王傳一很開心表示：「從南到北都有很多觀眾朋友來跟我相認，他們都直接叫我『三隻小豬王傳一』，很開心我的影迷年齡層向上提升不少。」他也表示，主持外景以來最大的收穫就是可以五湖四海交朋友，了解各行業的辛苦。

(中時 )