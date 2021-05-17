文化部今（17）日宣布藝文事業營運損失補助專案線上申請系統正式上線，藝文團隊或個人工作室在5月11日至6月8日期間，所舉辦的「展演」、「映演」活動，因受防疫措施影響的損失都可以進行申請，補助最高額度以250萬元為上限，但申請者遇有重大特殊或緊急情況，經審查小組及文化部審認者，不在此限。

文化部強調，此次營運損失補助為專案補助，非紓困3.0，文化部後續將配合政府整體防疫紓困及振興政策，爭取紓困預算，並充分參酌去（109）年兩次藝文紓困經驗，全面性照顧各領域、各類型藝文工作者度過疫情難關。

文化部表示，只要是我國設立登記或立案之法人、非法人團體或是負責人具我國國籍的商號（個人工作室），於5月11日至6月8日所辦理的「展演」、「映演」活動，因受防疫措施升級而取消、延期或縮減席次，造成的營運成本及票房損失，都可申請，申請時應充分考量並納入「協力團隊或個人」，詳列申請補助項目，落實照顧各環節工作者。

文化部指出，申請雖可採線上、郵寄或親送等3種方式。但為防疫考量，且審查採「先到先審」方式，文化部鼓勵優先採用線上申請方式，申請時間自即日起至6月17日23時59分止。

(工商 )