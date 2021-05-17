大陸股市17日高開高走，上證指數收漲27點，連漲兩日，重上3,500點關口。市場交投活躍，兩市成交合計較14日增至9,300億元。

香港信報報導，上證指數17日維持上漲，最高見3,530點，漲40點，漲幅為1.15％，收市報3,517點，漲27點，漲幅為0.78％，成交額為4,244.77億元。深成指造好，最多漲329點，漲幅為2.32％，高見14,538點，17日收市報14,456點，漲247點，漲幅為1.74％，成交額為5,055.68億元。

滬深300指數報5,184點，漲74點，漲幅為1.46％；創業板指數報3,112點，漲78點，漲幅為2.6％。

各類股個別發展，有色金屬股漲逾1％；化工、鋼鐵、電力股靠穩；石油股跌逾1％；金融、水泥、房地產股偏軟。

大陸國家統計局公布，4月大陸規模以上工業增加值年增9.8％，社會消費品零售總額增長17.7％；2021年前4個月大陸固定資產投資漲19.9％，均低過市場預期。

(工商 )