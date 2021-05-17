一名年薪近百萬的海軍軍官阿原（化名），從交往時期就將薪資帳戶存簿、印鑑章、密碼將給妻子阿敏（化名）管，但兩人僅結婚2年多就離婚，阿原發現帳戶內竟然只剩8萬多元，提告向前妻討271萬元。不過橋頭地院審理認為，阿敏提款多用在支付阿原名下房屋貸款、公婆孝親與兩人生活費，並無私用，判阿原敗訴，阿原不服上訴二審遭駁回，目前上訴最高法院審理中。

根據判決書，阿原指出，從交往初期，阿敏一再以他父母不擅理財、花費甚鉅會用到他的薪水等理由，要求他將薪資帳戶存摺印章交給她保管，他基於信任與愛戀，便將帳戶交給阿敏管，後來兩人打離婚官司時要回帳戶，發現帳戶內存款僅剩8萬0767元。

阿原稱自己任職海軍，每月工作薪資與海勤加給合計約7萬多元都匯到該帳戶，且他除婚前房貸外並無債務，每月自己僅提領生活費約5000元，帳戶怎會只剩只剩8萬？因此他申請帳戶交易明細，一查發現阿敏無故提領金額高達271萬5000 元，因此提告要她還錢。

阿敏則辯稱，她從未要求阿原將帳戶帳戶交給她保管，是阿原婚前自行把存摺印章放在同居處，主動告訴她密碼，表示每月薪水匯入帳戶後，她可提領現金做為兩人生活費，婚後也是如此。

阿敏還說，她從帳戶提領的款項，大多都在阿原當月放假回家時交給他自行花用，用來付每月約3萬的房貸、孝親費等，且阿原除日常支出外，放假交通往返、日常社交、手機費等諸多開銷，不可能每月只花5000元等。

橋頭法院審理發現，阿原曾LINE阿敏稱「…辛苦了…我知道我沒有辦法適時的幫助你…我能夠給的就只是穩定的薪水來提供未來的生活」、「需要錢再到阿瓜（即阿原）戶口領了」、「錢記得給人家喔，另外剩下錢記得收好喔…」、「我必要拿錢給家裡，房子是我的，房貸當然我負責…」等語。

法官認為阿敏所稱她提領款項後大多交給阿原支用所需應該不假，判阿原敗訴，上訴二審駁回，目前上訴最高法院審理中。

(中時新聞網)