國軍化學兵與醫勤人員投入萬華區 協助地區消毒快篩

台北市萬華區疫情持續擴大，陸軍33化學兵群今(17日)持續派遣化學兵部隊，前往臺北市萬華區執行消毒作業，同時，三軍總醫院也在快篩站投入醫勤人員，協助民眾快篩，期能阻止疫情擴散。

33化學兵群於萬華地區消毒。（軍聞社實習記者王宇晨攝）

民眾由三總人員協助掛號後，才可執行快篩。（軍聞社實習記者許紀為攝） 圖五：醫勤人員放置檢體，

今日上午，陸軍33化學兵群派遣督導組及作業兵力近百員，出動重型消毒車、氣霧式消毒器、背負式消毒器、輕型消毒器等機具，針對萬華區環境、快篩站進行消毒，減少病毒傳播風險；三軍總醫院則是派出醫師、護理師、檢驗師、行政人員約50員，駐點在快篩站，協助民眾篩檢。

重型消毒車後座的官兵，手持消毒器噴灑藥水。（軍聞社實習記者許紀為攝）

醫勤人員放置檢體，並計時20分鐘。（軍聞社記者呂尚俞攝）

三軍總醫院副院長何景良表示，民眾經快速篩檢後，20分鐘可得知結果，若呈現陽性反應，將在現地直接進行核酸檢測，若進一步判定為確診，將由衛福部相關單位介入，進行隔離等防疫措施。因現場排隊民眾眾多，何副院長強調，目前快篩站每日會核發隔一日的號碼牌，讓民眾不用當天浪費時間現場等待，同時避免群聚造成感染。

何副院長進一步指出，三總團隊將持續配合政府政策，儘速協助篩檢，滿足民眾需求，為國人打造一張嚴密的安全防護網，確保國人健康。

(中時新聞網)