英國大部分地區今天鬆綁2019冠狀病毒疾病（COVID-19）防疫限制，朝重返正常狀態跨出一大步。不過更具傳染力的印度變異病毒仍構成隱憂。

法新社報導，自今天起，英格蘭、威爾斯及蘇格蘭大部分地區的酒吧、餐廳、咖啡廳可恢復內用；關閉數月的戲院、博物館、運動場所將首度對外開放。但北愛爾蘭要等到5月24日才會鬆綁防疫限制。

路透社指出，英格蘭還將開放30人以下戶外聚會，允許兩個以內家庭在室內會面，看護中心開放5名訪客探訪，且學校內不再強制佩戴口罩。

英國還將對葡萄牙等特定國家恢復國際旅行。

倫敦Core餐廳主廚史密斯（Clare Smyth）告訴路透社：「我超興奮，等不及從門口接待客人，這會讓人相當激動。」

在1月封城期間贏得第3顆米其林星星的她說：「倫敦正在開放，之後會有令人興奮的時光，元氣會恢復。」

首相強生（Boris Johnson）昨天說：「我們一同抵達解封之路的新里程碑，但採取下一步時，必須極度謹慎。」

他並提到：「我們正密切觀察最先在印度出現的變異病毒，在感染率增加時迅速採取必要作為。」

強生雖然維持今天鬆綁防疫限制的步調，但他上週警告，更具傳染力的印度變異病毒可能危及6月21日的全面解封計畫。

政府的科學顧問指出，在印度發現的變異病毒B.1.617.2，之後恐成為英國境內的主要流行株。它比在英格蘭肯特郡（Kent）率先發現的變異病毒B.1.1.7更具傳染力。

據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計，英國官方累計病故人數共12萬7679 人，位居歐洲之冠和全球第5多，只落後美國、巴西、印度和墨西哥。

英國去年創下3個世紀以來最嚴重的經濟衰退。政府支出數千億英鎊來拯救工作機會和企業，央行的英格蘭銀行（Bank of England）也將購債計畫規模加倍。

(中央社)