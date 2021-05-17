智商高的人領悟力比一般人還要強，通常在校成績優秀，在職場上表現也很亮眼，運勢命理網站「生肖運勢天天看」分享，生肖屬虎、兔、蛇、馬、狗的人非常聰明，腦筋動得很快，懂得觀察分析，因此更能夠有效率的完成計畫，快速飛黃騰達。

▍1.生肖虎

屬虎人智商高，遇到問題時能用快又有效的方式解決。對於書本上的知識會充分了解並輕鬆記住，所以在旁人看來屬虎人的課業成績通常都名列前茅。因為聰明又擅長觀察，所以出社會後做事順利，容易獲得賞識，快速飛黃騰達。

▍2.生肖兔

屬兔人認真細心，對自己的要求非常高，在校成績優異，出社會後也有亮眼的表現。他們機靈聰明，思維能力強，心思細膩，懂得觀察分析，無論遇到什麼困難的事，都難不倒他們。所以不管工作還是生活，屬兔人都能透過自己的聰明才智實現夢想。

▍3.生肖蛇

屬蛇人深沉神秘、心思縝密，有些人會說他們心機很重，其實他們只是習慣獨自推敲，對於不了解的事情不會貿然去做，這讓人看上去比較有心機。屬蛇人愛動腦，愛思考，這個好習慣幫他們帶來益處，並且第六感強，能把握時機，抓緊機會取得成功。

▍4.生肖馬

屬馬人智商特別高，執行力和判斷力超強，一直以來都不斷努力，這樣的人在執行計畫的時候，不會猶猶豫豫，而是立刻行動，也因此容易成功。他們足智多謀，擅長溝通，如果遇到什麼難題可以找屬馬人幫忙，熱心的他們很樂意伸出援手。

▍5.生肖狗

屬狗人為人處事友好善良，活得瀟灑，心態平和坦然。因為很喜歡表現自己的聰明才智，所以能得到貴人的欣賞。屬狗人的思維和見識都非常廣，對事情的理解力很強，是好幫手、好隊友，非常適合與人合作。他們沒有成不了的事，早晚會獲得成功。

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(中時新聞網)