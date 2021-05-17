超遠距授課 日籍太空人星出彰彥將從宇宙開課 16:112021/05/17 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 星出彰彥的遠距教學，是文部科學省與宇宙航空研究開發機構 （JAXA）的合作計畫。(示意圖/Shutterstock) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日籍太空人星出彰彥目前正在國際太空站執行任務，規劃將在7月上旬透過網路開課，從宇宙為日本小學生進行遠距教學。 日本放送協會（NHK）報導，星出彰彥的遠距教學，是文部科學省與宇宙航空研究開發機構 （JAXA）的合作計畫。 星出4月抵達國際太空站，這是他第3次出宇宙任務。他7月上旬將透過網路開課，主題為「飲水與食物在宇宙的移動方式與吃飯方法」。 接受遠距教學的小學生們，將一人配發一台平板或筆電來上課，星出將實際在宇宙中演練，也正規劃屆時是否接受小學生們的提問。 (中央社) 也許您會感興趣 其他人正在看 國際熱門新聞 拯救台灣疫情從這開始 降低新冠肺炎感染風險12％的習慣 - 國際 無國界記者譴責以色列 轟炸媒體駐地是戰爭罪 - 國際 比爾蓋茲長年猛吃窩邊草 微軟女員工致函梅琳達 - 國際 第2批COVAX疫苗來台？全球疫苗聯盟：6月底前AZ疫苗到貨 - 國際 美脫口罩終結疫情？700位專家曝這群人才是關鍵 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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