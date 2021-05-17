日籍太空人星出彰彥目前正在國際太空站執行任務，規劃將在7月上旬透過網路開課，從宇宙為日本小學生進行遠距教學。

日本放送協會（NHK）報導，星出彰彥的遠距教學，是文部科學省與宇宙航空研究開發機構 （JAXA）的合作計畫。

星出4月抵達國際太空站，這是他第3次出宇宙任務。他7月上旬將透過網路開課，主題為「飲水與食物在宇宙的移動方式與吃飯方法」。

接受遠距教學的小學生們，將一人配發一台平板或筆電來上課，星出將實際在宇宙中演練，也正規劃屆時是否接受小學生們的提問。

(中央社)