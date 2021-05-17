勞動部勞動力發展署中彰投分署今年度產學訓合作訓練招生，結合台中高工、國立台北科技大學、國立勤益科技大學及南開科技大學等4所學校，提供精密機械、工具機與精密模具設計製造、機電控制、冷凍空調與能源、汽車修護、汽車車身技術、家具及裝潢木工等7大職類298個招生名額，去年每名結訓學員平均有2個以上工作機會，就業率百分之百。

勞動力發展署中彰投分署分署長林淑媛表示，「產學訓合作訓練」結合業界資源、學校學制及職業訓練，讓參訓青年在取得學位的同時，也能強化就業技能，累積工作經驗，成為具有技術力、穩定力及競爭力的優質人才。

自2006年推動以來，已培育4千多名青年，學員在職場表現獲企業的肯定，許多知名企業都是該計畫長期合作廠商，讓青年在畢業後的就業選擇更具競爭力。

中彰投分署指出，一名21歲學員，高中畢業前聽到學長分享產學訓計畫招生訊息，覺得可同時兼顧學業跟技能，結訓後也比較不用擔心就業問題，報考中彰投分署與勤益科技大學合作開辦的冷凍空調產學訓專班。

大一先到中彰投分署接受為期一年的職業訓練，課程包含基礎工業配線、電子實習、電路板量測到冷凍空調檢修保養等，結訓後順利媒合到上市公司正式被僱用進行實務訓練，負責廠房的空調維修保養設計及無塵室規畫，目前大三的他每月薪資約3萬到3萬5000元，還沒畢業就已就業。

(中時 )