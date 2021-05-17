近日本土疫情連環爆，幾乎每天都創新高，為因應疫情的嚴峻，政府已給營業場所相關防疫要求，若無法落實將面臨強制停業，勞動部指出，假設是因為業者的防疫措施不足所致，責任將歸咎雇主，停業期間仍須支付員工薪水。

隨著本土疫情每況愈下，許多縣市宣布8大行業將停業到6月8日，其中雙北、桃園、新竹等更擴及到10大產業，勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛表示，假如是業者未落實防疫作為遭地方政府勒令停業，這個責任便歸咎雇主，例如餐飲業可以營業，但如果隔板沒做遭停業，那就是雇主的責任，雇主仍須在停業期間支應員工薪水。

另外，若業者自行評估後選擇停業，這就非勞工責任，薪水也應照付。

黃維琛指出，不過像8大行業別或是健身中心、網咖等是地方政府要求不得開業的業別，那就不可歸責於勞資任何一方，雇主不給薪也不違法，不過勞資雙方可以做成協議，如果疫情時間較長，真的走到了減班休息，除了需要和勞工局做通報外，也可申請勞動部勞動力發展署的安心就業計畫、充電再出發訓練計畫提供相關協助。

(中時 )