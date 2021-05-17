苗栗縣後龍鎮48歲男子確診者，5月13日曾到谷關爬山，下山後晚上至當地金谷餐廳用餐，引發人心惶惶。業者表示，今天下午3點接獲區公所通知後，餐廳已先暫停營業，下午將前往現場進行消毒。
苗栗疫調顯示，該男子5月13日早上7點前往谷關爬山，一直到傍晚5點半下山，晚上6點至6點50分在當地金谷餐廳用餐。
業者表示，今天下午接獲區公所通知，才知道有確診者曾來用餐，他已先將餐廳打烊休息，自己也會去篩檢，這是道德觀念。區公所則表示，下午會派員前往現場進行消毒。
(中時 )
苗栗縣後龍鎮48歲男子確診者，5月13日曾到谷關爬山，下山後晚上至當地金谷餐廳用餐，引發人心惶惶。業者表示，今天下午3點接獲區公所通知後，餐廳已先暫停營業，下午將前往現場進行消毒。
苗栗疫調顯示，該男子5月13日早上7點前往谷關爬山，一直到傍晚5點半下山，晚上6點至6點50分在當地金谷餐廳用餐。
業者表示，今天下午接獲區公所通知，才知道有確診者曾來用餐，他已先將餐廳打烊休息，自己也會去篩檢，這是道德觀念。區公所則表示，下午會派員前往現場進行消毒。
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